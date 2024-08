Benfica, Schmidt ammette: "Neres vuole andare via, ma è serio e dà tutto in allenamento"

vedi letture

Il tecnico del Benfica, Roger Schmidt, nella conferenza stampa alla vigilia della seconda partita contro Casa Pia è tornato a parlare anche di David Neres ad un passo dal passaggio al Napoli che ieri ha accelerato arrivando alla bozza d'intesa con i portoghesi:

"Non è facile, ma è normale ci siano queste situazioni, puoi perdere giocatori durante il mercato e devi essere pronto a prenderne eventualmente altri per mantenere il livello della squadra. Sono stato onesto, ma non credo che debba aggiornare sempre quello che succede con ogni giocatore. Non posso parlare delle trattative in modo chiaro: ce ne sono, soprattutto per la partenza di Neres che vuole andare via, ma devo dire pure che è molto professionale e dà tutto in allenamento. Il suo comportamento è impeccabile. Di questo però devo tener conto quando preparo la squadra".