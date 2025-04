Beukema, ai saluti col Bologna? Napoli e Inter fiutano l'affare

Sam Beukema potrebbe lasciare il Bologna a fine stagione. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.

"Quella in Europa è stata una esperienza più che formativa per il giocatore arrivato nel 2023 dall'AZ Alkmaar. Al punto che i maggiori club europei si sono messi in fila per lui. Non ultime Inter e Napoli, le big del nostro campionato che si stanno contenendo lo scudetto a suon di gol".

E ancora: "Sam è un difensore moderno, capace di aggrapparsi a quel lato un po’ vintage che lo rende davvero completo e prezioso. Beukema, infatti, è in grado di sostenere una marcatura a uomo. Magari un po’ old style, ma estremamente efficace quando si tratta di limitare attaccanti di grande spessore. Beukema è stilisticamente bello, elegante, a tratti persino raffinato. Il suo calcio è fatto di anticipi e lanci millimetrici (più di una volta ha innescato azioni d'attacco o cambi di gioco). Ma quello che lo rende davvero appetibile sul mercato è una grinta fuori dal comune. Beukema non molla mai. Il mercato ci dirà".