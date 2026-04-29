Clamoroso Mediaset: "Palladino nome gradito ad ADL, può lasciare subito l'Atalanta"
Possibile valzer di allenatori per la prossima stagione e chiaramente potrebbe essere coinvolto anche il Napoli in caso di mancata conferma per Conte. C'è una notizia che arriva da poche ore. La permanenza di Raffaele Palladino sulla panchina dell'Atalanta per la prossima stagione è a forte rischio. Arrivato lo scorso novembre al posto di Juric, il 42enne potrebbe quindi salutare dopo pochi mesi. L'ex tecnico della Fiorentina è un profilo gradito al Napoli di De Laurentiis. Lo riporta la redazione di Sportmediaset.
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