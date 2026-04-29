Roma su Manna, Tmw: "ADL non ha nessuna intenzione di liberarlo gratuitamente"

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“Aurelio De Laurentiis non ha intenzione di liberare gratuitamente Giovanni Manna”, segnale chiaro della volontà del club di trattenere una figura ritenuta strategica

Il futuro di Giovanni Manna resta al centro delle dinamiche di mercato, ma il Napoli non ha alcuna intenzione di privarsene a cuor leggero. La posizione del direttore sportivo azzurro è infatti tutt’altro che in discussione. Come riportato da Tuttomercatoweb, “Aurelio De Laurentiis non ha intenzione di liberare gratuitamente Giovanni Manna”, segnale chiaro della volontà del club di trattenere una figura ritenuta strategica. Nonostante alcune voci circolate negli ultimi mesi, la società continua a considerarlo un punto fermo: “in questo momento il direttore sportivo del Napoli è intoccabile”, si legge.

Eppure, il nome di Manna resta tra i più caldi per altri club. In particolare, il dirigente è stato accostato alla Roma, alla ricerca di un nuovo riferimento dopo le recenti scosse interne. “Manna è uno dei nomi principali per la sostituzione di Frederic Massara”, sottolinea il portale, spiegando come la situazione sia legata anche ai cambiamenti tecnici e dirigenziali avvenuti nelle ultime settimane.

La pista, però, si presenta tutt’altro che semplice. Il Napoli non intende fare sconti e l’eventuale trattativa avrebbe costi elevati: “così solo i soldi potrebbero convincere De Laurentiis. Una decina di milioni, insomma. Come se fosse un giocatore”. Una cifra che rende l’operazione complicata e, al momento, poco percorribile.