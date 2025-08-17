Bologna, rallenta l'affare Zanoli: Udinese in agguato, la situazione

vedi letture

Il Bologna continua a puntare forte su Alessandro Zanoli, laterale destro del Napoli. L’accordo con il club di De Laurentiis era già stato trovato la settimana scorsa, sulla base di 5 milioni di euro più 1 di bonus, con l’idea che il classe 2000 sarebbe partito appena gli azzurri avessero trovato un sostituto, individuato in Juanlu Sanchez del Siviglia. Tuttavia, come spesso accade nel mercato, la trattativa può riservare sorprese fino all’annuncio ufficiale, rallentando la conclusione dell’operazione.

Nelle ultime ore, secondo il Corriere dello Sport, si è inserita anche l’Udinese, pareggiando l’offerta del Bologna. Zanoli vorrebbe trasferirsi in rossoblù, ma la presenza di un nuovo pretendente potrebbe spingere il Napoli a chiedere di più. Rallentamento dell'operazione dunque, per il quale potrebbero aver inciso le divergenze che sono nate durante la trattativa per Ndoye poi andato al Nottingham. Nonostante ciò, il club felsineo resta fiducioso, anche perché il problema fisico di Holm rende urgente assicurarsi un esterno difensivo prima dell’inizio del campionato.