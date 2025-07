Bologna verso la cessione di Ndoye al Napoli: spunta idea per l'erede

In casa Bologna resta attuale il timore di perdere un altro gioiello dopo aver salutato Beukema, vale a dire Dan Ndoye. L'esterno è un pallino di Conte, che dopo aver privato i felsinei del centrale olandese vorrebbe far bis con lo svizzero: inevitabile, in casa rossoblù, pensare ad un eventuale sostituto.

Restano vive le piste Wesley (Al Nassr), Zeballos (Boca), Eric (Nottingham) e, ora, Armand Laurienté, rivela l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il francese non ha giocato nell’amichevole del Sassuolo contro il Vicenza e Grosso ha ammesso che il mercato è un tema. I neroverdi chiedono 15 milioni, le parole dell'allenatore hanno svelato la volontà del giocatore di essere ceduto: il Sassuolo tiene duro, il Bologna sonda in attesa - se succederà - di accelerazioni su Dan Ndoye.