Bomba di Bargiggia: "Il Napoli ha offerto 40mln all'Inter per Frattesi"

Il Napoli sta cedendo Michael Folorunsho alla Fiorentina e cerca un nuovo rinforzo per il centrocampo. Paolo Bargiggia, giornalista esperto di mercato, lancia una clamorosa bomba su X: "Il Napoli ha offerto 40mln di euro all'Inter per Frattesi. Ad oggi, perplessità del giocatore al trasferimento". Frattesi, che non trova molto spazio con i campioni d'Italia, è un obiettivo di mercato per gennaio della Roma, squadra con la quale è cresciuto nelle giovanili. Ma l'alta richiesta dell'Inter frena l'operazione.