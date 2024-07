Brescianini, c'è l'ok di Conte ed il Frosinone ha fissato il prezzo: quanto serve per prenderlo

La richiesta per il suo cartellino, a oggi, è di 15 milioni, ma l’impressione è che il Frosinone possa accontentarsi anche di qualcosa in meno,

Il Napoli ha puntato anche Marco Brescianini. Nell'ottica di un rinforzo a centrocampo, Antonio Conte avrebbe dato il suo ok sul calciatore del Frosinone, su cui c'è la concorrenza di Atalanta e Fiorentina. A riferirlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

