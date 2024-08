Brutto ko per Gonçalo Ramos, il PSG può tornare su Osimhen: ha già l'ok sull'ingaggio

Il PSG sembrava non essere convinto di acquistare Victor Osimhen dal Napoli, ma dopo il brutto infortunio che ha coinvolto Goncalo Ramos durante la sfida di ieri sera contro il Le Havre tutto potrebbe riaprirsi. Luis Enrique, tecnico dei francesi, come si legge su SportMediaset, non ha avuto dubbi quando ha analizzato la cosa: "Non sono un medico, ma credo che il problema sia abbastanza serio. Non so per quante settimane sarà out, ma di sicuro è qualcosa di serio". Si è trattato di uno scontro di gioco, nel quale il portoghese ha avvertito un forte dolore alla caviglia sinistra ed è stato costretto a uscire dal campo sorretto dai medici.

La pista Osimhen si riaccende, con il nigeriano che ha da sempre considerato il PSG la sua prima e unica scelta, rifiutando l'Arabia Saudita e non gradendo più di tanto neanche l'ipotesi Chelsea. Conte vorrebbe Lukaku, Manna è stato anche a Londra per cercare di trovare un'intesa di massima con i Blues, che hanno messo sul piatto Casadei e 50 milioni di euro, oltre al centravanti per Osimhen. Adesso però peserà anche la volontà del calciatore azzurro, che ha già detto sì a un ingaggio da 12 milioni di euro a stagione. Da capire se il PSG sarà disposto a pagare la clausola da 130 milioni di euro.