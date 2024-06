Buongiorno, la strategia di Cairo: spera nell'Europeo per offerte più alte

Cairo aspetta gli Europei. Vuole vedere accrescere il valore economico di Buongiorno che è il primo obiettivo di Conte per la difesa

Cairo aspetta gli Europei. Vuole vedere accrescere il valore economico di Buongiorno che è il primo obiettivo di Conte per la difesa. Strategia chiara quella del club granata come svelato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport: "Il Napoli ha diverse priorità sul mercato. Una di queste è l'arrivo di un nuovo difensore centrale. Il Torino spera nella vetrina europea per Buongiorno per attivare magari club esteri, al momento in Italia c'è solo il Napoli".