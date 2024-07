Buongiorno, lo scambio dei documenti è stato lungo e delicato: il motivo

I negoziati tra il Napoli, il Torino e Buongiorno possono insomma ritenersi conclusi. Alle seguenti condizioni: 35 milioni più 5 di bonus per il suo cartellino; e al calciatore un quinquennale da 2,5 milioni di base con clausola rescissoria da 70 milioni valida dal terzo anno (a seguire).

Come rivela il Corriere dello Sport oggi in edicola, lo scambio dei documenti è stato piuttosto lungo e delicato, così come il lavoro di cesello degli esperti chiamati a limare ogni spigolo e a vivisezionare ogni postilla legata agli aspetti contrattuali. B