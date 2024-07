Buongiorno-Napoli, da Torino: "Ostigard non rientra nell'affare, piaceva a Juric e non c'è più"

vedi letture

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Andrea Piva, inviato sul Torino per Calciomercato.com: "Cairo non è disposto ad accettare 30 milioni per Buongiorno. Inizialmente chiedeva 45 milioni, ora siamo sui 40. Il Napoli arriva a 35 per il momento, le parti sono vicine. Ieri sera incontro tra Manna e l’agente Riso, lì siamo a buon punto. Napoli e Torino sono due club che di solito non fanno sconti e ci sarà ancora da parlare ma la svolta può arrivare a breve. Cairo non ha fretta di vendere Buongiorno, il suo giocatore più amato a Torino. Ha cercato di guadagnare tempo, aspettando anche offerte dall’estero. Il Napoli vuole stringere, Conte vuole avercelo in ritiro il prima possibile. Sarà fondamentale per la difesa che dopo Kim è andata male. Buongiorno può giocare sia a 3 che a 4 lì dietro, all’inizio partì proprio a 4 con Giampaolo. Con Juric è migliorato tantissimo ma si può adattare in qualsiasi linea. È duttile.

Zero minuti all’Europeo? Bastoni e Calafiori di livello, ci può stare. Non mi aspettavo Mancini titolare agli ottavi, invece. Ostigard nella trattativa per Buongiorno? Difficile, Cairo non vorrebbe contropartite ma solo cash. Ostigard era stato seguito a gennaio con Juric, ma con il cambio in panchina difficilmente potrebbe rientrare".