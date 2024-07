Ufficiale Buongiorno-Napoli, il saluto del Torino: "Un modello per i giovani del Toro!"

vedi letture

Dopo il tweet di De Laurentiis ed il comunicato da parte del Napoli, per Alessandro Buongiorno arriva anche la nota del Torino che saluta così il suo giocatore simbolo, passato dalla trafila nelle giovanili ad essere il capitano designato per la prossima stagione:

"Il Torino Football Club comunica di aver ceduto alla SSCNapoli, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Buongiorno. Alessandro Buongiorno è stato un punto di riferimento, in campo e fuori, per tanti ragazzi: un modello da seguire per i giovani che indosseranno la maglia del Toro ispirandosi al suo esempio di impegno, serietà e professionalità. Il Torino FC ringrazia Alessandro per il bellissimo percorso intrapreso insieme in questi anni, lo saluta con un affettuoso abbraccio e gli augura ogni bene nel proseguimento della sua carriera".