Buongiorno, 'no' alla Juventus: "Sono cresciuto nel Toro, non posso proprio"

vedi letture

Giuntoli era arrivato a offrire 42 milioni più 5 di bonus al Torino e anche Thiago Motta partecipava al corteggiamento.

Alessandro Buongiorno è virtualmente un giocatore del Napoli. Il classe '99 ha rifiutato la Juventus, come ribadisce oggi in edicola Tuttosport: "Tra lo stipendio alzato a fatica, il caso Atalanta e le spine del Cairismo in tutte le sue declinazioni quotidiane, si sono sviluppate condizioni che in qualche modo hanno favorito l’assalto ad Alessandro.

E non dimentichiamoci che nella scorsa settimana Buongiorno ha dovuto ripetere alla Juventus quel «no, non posso proprio, io sono del Toro e nel Toro sono cresciuto». Giuntoli era arrivato a offrire 42 milioni più 5 di bonus al Torino e anche Thiago Motta partecipava al corteggiamento, con Vagnati che intanto si relazionava di continuo con Alessandro per poi riferire al gran capo".