C'è anche il Verona su Ngonge, da Milano: "L'Hellas spera nel prestito last minute"

Cyril Ngonge, attaccante del Napoli che sta trovando poco spazio in questa stagione, ha tante pretendenti per questa sessione di mercato di gennaio.

Tra queste spunta l'interesse dell'ex squadra del belga, come riferisce su X Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato: "L'Hellas Verona spera di ingaggiare Cyril Ngonge in prestito da Napoli negli ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato".

#Verona hope to sign Cyril #Ngonge on loan from #Napoli in the last days of the winter transfer window. #transfers