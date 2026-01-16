C'è la fila per Lucca: dal Benfica al Besiktas e spunta scambio a sorpresa
Lorenzo Lucca è ormai fuori dai piani del Napoli e potrebbe partire nei prossimi giorni. L’attaccante piace in Turchia al Besiktas, club che prima dovrà però liberare spazio cedendo Tammy Abraham all’Aston Villa. Ma Lucca ha estimatori anche altrove: in Portogallo (Benfica) e soprattutto in Arabia Saudita, dove l’Al Hilal di Simone Inzaghi osserva con attenzione. Ed è proprio guardando verso Riyadh che prende corpo un’ipotesi suggestiva: uno scambio che potrebbe riportare in Europa Marcos Leonardo, classe 2003, centravanti brasiliano cresciuto nel Santos.
Una parentesi breve ma luminosa al Benfica (8 gol in 24 presenze), poi l’esplosione in Arabia: 41 reti in 63 partite. Lo ricorda il Cds oggi in edicola.
