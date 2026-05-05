Caccia a un vice Hojlund, tra i candidati rispunta Zirkzee. Ma c'è un problema

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La priorità è individuare un’alternativa a Rasmus Hojlund, reduce da un periodo poco brillante con sei partite consecutive senza gol.

Il Napoli si muove già in vista della prossima stagione, con il direttore sportivo Giovanni Manna impegnato a lavorare sotto traccia per rinforzare l’attacco. La priorità è individuare un’alternativa a Rasmus Hojlund, reduce da un periodo poco brillante con sei partite consecutive senza gol e fermo a quota dieci reti stagionali. La necessità di ampliare le soluzioni offensive diventa ancora più urgente considerando che gli azzurri saranno impegnati su più fronti nella prossima annata.

Candidati per l’attacco tra occasioni e ritorni di fiamma

Secondo il Corriere del Mezzogiorno, Lorenzo Lucca dovrebbe essere nuovamente ceduto in prestito, mentre l’esperienza di Romelu Lukaku sembra ormai destinata a concludersi. Tra i profili seguiti spicca Evan Ferguson, attualmente alla Roma ma di proprietà del Brighton & Hove Albion, che potrebbe non essere riscattato. Restano nel mirino anche Andrea Pinamonti del Sassuolo e Keinan Davis dell’Udinese Calcio. Tra le suggestioni figura inoltre Joshua Zirkzee, reduce da una stagione opaca con il Manchester United, ma il suo ingaggio elevato potrebbe rappresentare un ostacolo, spingendo il Napoli verso soluzioni più sostenibili per aumentare il peso offensivo della squadra.