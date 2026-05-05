Lukaku-Napoli ai titoli di coda: spunta una possibilità per l'estate
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Romelu Lukaku da ieri è in città e oggi tornerà a Castel Volturno. Incontrerà Conte, intanto il suo futuro è in bilico, ma comunque in parte è già deciso: Big Rom, infatti, lascerà Napoli e il quoidiano Repubblica fa il punto sul futuro. Su di lui ci sarebbe già l'AS Monaco in Ligue 1, ma al momento è tutto prematuro", poiché tanto dipenderà dalle prestazioni ai Mondiali 2026 con la Nazionale belga. Suo grande obiettivo per questo finale di stagione.
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