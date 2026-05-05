Sky, Marchetti: "Ritorno di Sarri al Napoli? Se ne parla anche a Roma"

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“Il primo acquisto del Napoli del futuro dovrebbe essere una prima punta, in alternativa a Hojlund".

Nel corso di 'Forza Napoli Sempre' il giornalista ed esperto di mercato Sky Luca Marchetti ha parlato delle strategie future del Napoli, a partire dalla posizione di alcuni calciatori: “Lukaku è uno di quelli che dovrebbe andare via. Con lui è probabile che vada via anche Juan Jesus. Per il resto c’è da aspettare un po’, in base anche alla permanenza o meno di Conte. Il confronto tra De Laurentiis, Conte e Manna sarà sul progetto ma anche sulla gestione di alcuni calciatori che non hanno reso e che torneranno alla base. Ovvero i vari Lang, Lucca o di altri calciatori attuali che potrebbero aver finito il ciclo a Napoli. Ci saranno riflessioni perché dal rendimento negativo di alcuni elementi è dipesa parte della riuscita della stagione azzurra”.

Meret e Anguissa in bilico

“Ogni anno mettiamo in forse la permanenza di Meret, forse mai come quest’anno è in bilico avendo giocato poco anche a causa degli infortuni. Alla fine però resta sempre. Anguissa sembrava ad un passo dal rinnovo, da quando si è infortunato non se ne è parlato più. Se il Napoli non dovesse confermarlo dovrebbe decidere di cederlo per monetizzare, avendo il contratto in scadenza.

Su De Bruyne e Sarri

“Il futuro di De Bruyne? Vedremo, ha un anno di contratto ancora. Per ora possiamo dire che il gioco verticale di Conte non sublima le caratteristiche di De Bruyne. Con Sarri sarebbe diverso? Probabilmente sì, in ogni caso di un ritorno di Sarri se ne parla eccome, anche a Roma, come possibile erede di Conte, ovviamente se l’attuale tecnico dovesse separarsi dal Napoli”.

Il Napoli acquisterà un attaccante

“Il primo acquisto del Napoli del futuro dovrebbe essere una prima punta, in alternativa a Hojlund. Ma l’attaccante lo cercano tutti, anche Milan e Juventus. Non dimentichiamo che quest’anno lo scudetto lo ha vinto la squadra che ha segnato di più e non quella che ha subIto meno gol. Il Napoli è stato carente dal punto di vista offensivo, ma anche a causa dei tanti infortuni”.