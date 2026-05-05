Napoli torna su Allan del Palmeiras, ma dipende tutto dal futuro di Conte

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II classe 2004 di Florianopolis è un esterno d'attacco destro, piede sinistro, che è di fatto cresciuto nelle giovanili del Palmeiras.

Cercasi attaccante per il Napoli in vista della prossima stagione. II ds Giovanni Manna sta già lavorando agli azzurri che verranno e non perde le speranze di arrivare a un obiettivo che già nelle scorse sessioni ha provato a raggiungere come Allan del Palmeiras. II classe 2004 di Florianopolis è un esterno d'attacco destro, piede sinistro, che è di fatto cresciuto nelle giovanili del Palmeiras.

Come scrive Tmw, le cronache brasiliane raccontavano di 30 prima e poi 35 milioni di euro proposti per provare a prendere il giocatore. Prima ancora aveva tentato lo Zenit San Pietroburgo, vera fiera dell'est del calcio brasiliano insieme allo Shakhtar Donetsk, anche qui offerta rigettata dal Verdao. E per l'estate? In Inghilterra continuano a spiegare che il Liverpool sarebbe sul giocatore, i Reds come il Napoli devono e vogliono aver prima certezze sulla guida tecnica.