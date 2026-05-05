Napoli torna su Allan del Palmeiras, ma dipende tutto dal futuro di Conte
Cercasi attaccante per il Napoli in vista della prossima stagione. II ds Giovanni Manna sta già lavorando agli azzurri che verranno e non perde le speranze di arrivare a un obiettivo che già nelle scorse sessioni ha provato a raggiungere come Allan del Palmeiras. II classe 2004 di Florianopolis è un esterno d'attacco destro, piede sinistro, che è di fatto cresciuto nelle giovanili del Palmeiras.
Come scrive Tmw, le cronache brasiliane raccontavano di 30 prima e poi 35 milioni di euro proposti per provare a prendere il giocatore. Prima ancora aveva tentato lo Zenit San Pietroburgo, vera fiera dell'est del calcio brasiliano insieme allo Shakhtar Donetsk, anche qui offerta rigettata dal Verdao. E per l'estate? In Inghilterra continuano a spiegare che il Liverpool sarebbe sul giocatore, i Reds come il Napoli devono e vogliono aver prima certezze sulla guida tecnica.
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