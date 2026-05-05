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Hojlund-Napoli, Romano annuncia: "Sarà riscattato la prossima settimana!", cifre e dettagli

Hojlund-Napoli, Romano annuncia: "Sarà riscattato la prossima settimana!", cifre e dettagliTuttoNapoli.net
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Oggi alle 16:00Calciomercato Napoli
di Antonio Noto
L'attaccante danese, arrivato dal Manchester United, sta per essere riscattato dal club di De Laurentiis, come rivelato dal giornalista Fabrizio Romano.

Dopo l'arrivo in prestito alla fine del mercato estivo, Rasmus Hojlund sta per diventare un giocatore di proprietà del Napoli. L'attaccante danese, arrivato dal Manchester United, sta per essere riscattato dal club di De Laurentiis, come rivelato dal giornalista Fabrizio Romano attraverso i propri canali social.

Queste le parole dell'esperto di mercato internazionale: "Rasmus Hojlund diventerà un giocatore del Napoli a titolo definitivo dalla prossima settimana, con l’obbligo di riscatto. Il Napoli pagherà 44 milioni di euro al Manchester United, in aggiunta ai 6 milioni di prestito. Nel suo contratto con il Napoli, una clausola rescissoria da 85 milioni di euro valida solo dal 2027, non valida per questa estate".