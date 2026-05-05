Sorpresa Lang: il Napoli ha un'idea per il suo futuro
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Noa Lang torna al Napoli e può restarci, anche perché Elmas non verrà riscattato. Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola con un focus su quello che potrebbe accadere con il ritorno in azzurro dell'ex Psv che non verrà riscattato dal Galatasaray.
"Noa Lang è costato poco meno d'una trentina di milioni, difficilmente resterà in Turchia, ed a Napoli è sempre considerato un valore non solo economico ma anche tecnico. Nella batteria degli esterni ci può stare, almeno per provare a trovare quell'empatia che non è stato possibile attivare nei suoi primi cinque mesi".
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