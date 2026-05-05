Futuro Manna, la Roma gli offre il doppio! Blindato dal contratto, ma c'è via d'uscita

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A riportare la notizia è Radio Kiss Kiss Napoli, che sottolinea come l’operazione resti complessa ma non impossibile.

La Roma avrebbe messo sul tavolo un’offerta importante per convincere Giovanni Manna a lasciare il Napoli. Secondo le indiscrezioni, al direttore sportivo sarebbe stato proposto uno stipendio pari al doppio di quello attualmente percepito in azzurro. Nonostante ciò, Manna resta legato al club partenopeo da un contratto che ne tutela la permanenza.

Clausola e possibile svolta

La situazione, però, potrebbe evolversi grazie alla presenza di una clausola rescissoria. Qualora la Roma decidesse di versare la penale prevista, il dirigente sarebbe libero di svincolarsi dal Napoli e valutare il trasferimento nella Capitale. A riportare la notizia è Radio Kiss Kiss Napoli, che sottolinea come l’operazione resti complessa ma non impossibile.