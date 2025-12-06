Miretti-Napoli, Manna lo voleva a tutti i costi. La Juve prima ha tentennato, poi ha alzato il prezzo
L’ultimo nome ad accendere la tratta Juventus-Napoli è stato quello di Fabio Miretti, un profilo che ha alimentato discussioni e strategie di mercato, come sottolinea Tuttosport. Il giovane centrocampista bianconero era finito al centro di un intreccio complesso tra esigenze tecniche, valutazioni economiche e tempistiche non semplici da gestire. La situazione è rimasta a lungo in sospeso, creando un vero e proprio braccio di ferro tra le parti interessate.
“Manna avrebbe voluto portarlo a tutti i costi a Castelvolturno, Conte avrebbe abbracciato volentieri il classe 2003, la Juve ha tentennato per settimane, salvo poi aumentare la richiesta economica. Miretti è rimasto, il Napoli di fatto non ha trovato nessuno con le stesse caratteristiche”. Una dinamica che ha lasciato gli azzurri senza l’obiettivo designato, mentre la Juventus ha trattenuto il giocatore, puntando ancora su di lui per il prosieguo della stagione.
