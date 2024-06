Cagliari, per il ritorno di Gaetano tempi non brevi: l'ultima parola spetta a Conte

Secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna, il Cagliari spera nel ritorno di Gianluca Gaetano, uno degli artefici della salvezza rossoblù dello scorso anno.

I tempi però non saranno brevi. Il nuovo tecnico del Napoli Antonio Conte vuole avere a disposizione in ritiro Gianluca Gaetano e poterlo valutare durante il ritiro e a lui spetta l'ultima parola per un eventuale trasferimento in Sardegna.