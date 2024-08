Cajuste-Ipswich, Romano: "Ha detto sì! Pronto alla firma: novità sulla formula”

Jens Cajuste ha appena accettato di unirsi all'Ipswich Town dopo l'accordo tra club e club con il Napoli. Questa l'importante ultim'ora che arriva sul centrocampista, dopo che il suo passaggio al Brentford era sfumato nei giorni scorsi. A fornire gli aggiornamenti è, su X, l'esperto di mercato Fabrizio Romano.

"Per quando riguarda la formula del trasferimento abbiamo appreso che sarà un prestito con obbligo di riscatto condizionato al verificarsi di determinate condizioni. Cajuste è già in Inghilterra per accertamenti medici e firma del contratto.

🚨 EXCL: Jens Cajuste has just accepted to join Ipswich Town after club to club agreement with Napoli.



Understand it’s loan move with buy option clause to become mandatory under certain conditions.



Cajuste, in England for medical tests and contract signing.



Here we go. 🚜 pic.twitter.com/vwNRs1C1Nj