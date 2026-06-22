Calciomercato Napoli, Bucchioni: "Rabiot vuole seguire Allegri"

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Questa la notizia riportata da Enzo Bucchioni nel suo editoriale per Tuttomercatoweb:

Adrian Rabiot vuol seguire Allegri al Napoli. Questa la notizia riportata da Enzo Bucchioni nel suo editoriale per Tuttomercatoweb: "Bollente la situazione al Milan. Cardinale s’è messo a decidere da solo, in prima persona. Di fatto non ci sono ancora direttore generale e direttore sportivo, ma l’allenatore sta lavorando.

Rabiot vuol seguire Allegri al Napoli

"E quello che si temeva sta succedendo, i giocatori più importanti senza Champions e senza chiarezza sul progetto, se ne vogliono andare e proprio Amorim ha telefonato a Rabiot e Maignan per convincerli della bontà del suo calcio e delle sue idee. Nessuno dei due ha risposto “Tranquillo, resto al Milan”, anzi, entrambi hanno manifestato perplessità, decideranno dopo il mondiale, quando capiranno cosa farà il Milan. Molto probabilmente Rabiot vorrà seguire Allegri al Napoli, è troppo forte il rapporto fra i due".