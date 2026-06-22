Calciomercato Napoli, Lucca piace alla Lazio: operazione slegata dall'affare Gila

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Il Napoli continua a lavorare con decisione per arrivare a Mario Gila.

Il Napoli continua a lavorare con decisione per arrivare a Mario Gila. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, il difensore spagnolo avrebbe già raggiunto un accordo di massima con il club azzurro per un contratto di cinque anni, ma la trattativa resta legata alla posizione della Lazio. Il club biancoceleste, infatti, non sarebbe disposto a privarsi del centrale per una cifra inferiore ai 30 milioni di euro. Un aspetto che complica ulteriormente l'operazione è la clausola che garantisce al Real Madrid il 50% dell'incasso derivante da una futura cessione del giocatore.

Lazio su Lucca: operazione separata da Gila

Secondo il quotidiano, il Napoli non ha però intenzione di mollare la presa. Nonostante la distanza economica tra domanda e offerta sia ancora significativa, cresce la sensazione che Gila possa alla fine vestire la maglia azzurra. A favorire il dialogo tra i club potrebbe essere anche il contemporaneo asse di mercato che coinvolge Lazio e Napoli per Lorenzo Lucca, anche se le due operazioni restano separate.