Il parere di Allegri decisivo sul futuro di due big del Napoli
Il futuro di Romelu Lukaku resta tutto da definire. A fare il punto è La Repubblica, che sottolinea come non siano ancora state prese decisioni definitive né sull'attaccante belga né sul connazionale Kevin De Bruyne. Al centro delle valutazioni del Napoli ci sarebbero soprattutto gli aspetti economici, considerando il peso significativo dei loro ingaggi sul monte stipendi del club. Per questo motivo, nelle prossime settimane la società sarà chiamata a riflettere attentamente sulla strategia da adottare.
Allegri deciderà il futuro di Lukaku e De Bruyne
Secondo il quotidiano, un ruolo determinante nelle scelte lo avrà anche Massimiliano Allegri, ormai destinato a raccogliere l'eredità di Antonio Conte sulla panchina azzurra. Sarà infatti il nuovo tecnico a esprimere il proprio giudizio sull'importanza di Lukaku e De Bruyne all'interno del progetto tecnico del Napoli, contribuendo a decidere se puntare ancora su di loro oppure valutare altre soluzioni.
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