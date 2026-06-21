Il Pescara guarda in casa Napoli: nel mirino il giovane Vigliotti
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Pescara su Vigliotti: il Napoli valuta il futuro dell'attaccante classe 2005.
Il Pescara continua a monitorare il mercato alla ricerca di nuovi rinforzi per il reparto offensivo e tra i profili seguiti spunta anche quello di Gianluca Vigliotti. Secondo quanto riportato da TuttoC.com, il club abruzzese avrebbe messo gli occhi sull'attaccante classe 2005 di proprietà del Napoli, reduce dall'esperienza in prestito al Pineto.
La crescita di Vigliotti tra Serie C e i prestiti lontano da Napoli
Cresciuto nel settore giovanile azzurro, Vigliotti ha proseguito il proprio percorso di maturazione con due stagioni consecutive in Serie C. Dopo le 28 presenze e i 2 gol messi a segno con la maglia della Cavese nella scorsa annata, l'attaccante ha collezionato altre 28 apparizioni e 3 reti con il Pineto, attirando così l'interesse del Pescara in vista della prossima stagione.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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