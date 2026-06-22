Podcast Vicario-Napoli, Di Marzio: "Club guarda con grande attenzione al portiere"

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Gianluca Di Marzio vede finalmente il mercato entrare nella sua fase più calda. Nel corso del podcast “Caffè Di Marzio”

Gianluca Di Marzio vede finalmente il mercato entrare nella sua fase più calda. Nel corso del podcast “Caffè Di Marzio”, realizzato per il network di TuttoMercatoWeb.com e che puoi ascoltare ogni giorno su Tuttonapoli.net, il giornalista ha indicato alcune delle operazioni che potrebbero sbloccarsi nei prossimi giorni.

"Siamo ormai a fine giugno e mi aspetto che i primi affari possano essere concretizzati, perché finora tante chiacchiere ma poche operazioni concluse", ha spiegato Di Marzio, individuando nel possibile trasferimento di Palestra all'Inter uno dei temi principali del momento.

Secondo il giornalista, infatti, "quella più importante di questi giorni sarà sicuramente Palestra all'Inter", aggiungendo che "dopo il principio di accordo che è stato raggiunto la settimana scorsa, mi aspetto che in questi primi giorni della settimana Inter e Atalanta possano definire i dettagli di questa importante operazione".

Di Marzio ritiene che il trasferimento possa avere un peso rilevante nel panorama nazionale: "Sarà la più importante operazione del mercato italiano che riguarderà un giocatore italiano".

Spazio poi alla Juventus, chiamata ad accelerare sul mercato dopo l'arrivo del nuovo dirigente Giovanni Carnevali. "Mi aspetto anche che la Juventus inizi a concretizzare qualche assalto", ha affermato Di Marzio, sottolineando come il dirigente stia prendendo in mano le trattative già avviate.

Tra le priorità bianconere resta l'attaccante francese: "Adesso deciderà su quale fronte andare a spingere, penso Kolo Muani", mentre per la porta resta aperta la pista che porta a Guglielmo Vicario.

Sul portiere del Tottenham continua a esserci anche l'interesse del Napoli. "Vedremo anche a livello di portiere se stringerà o meno su Vicario, su cui è sempre forte l'attenzione del Napoli", ha concluso Di Marzio, evidenziando come quella che sta per iniziare sarà anche "la settimana di Massimiliano Allegri", atteso protagonista dei prossimi sviluppi del mercato azzurro.