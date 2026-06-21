Il Bari pensa ad Ambrosino: il Napoli valuta il futuro dell'attaccante

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Il Bari segue Ambrosino: il Napoli decide il futuro dell'attaccante classe 2003.

Il Bari guarda in casa Napoli per rinforzare il proprio attacco e tra i nomi seguiti c'è quello di Giuseppe Ambrosino. Secondo quanto riportato da TuttoC.com, il club biancorosso avrebbe inserito il classe 2003 nella lista dei possibili rinforzi per il reparto offensivo in vista della prossima stagione, approfittando del ritorno del calciatore alla base dopo l'ultima esperienza in prestito al Modena.

Il percorso di Ambrosino e le valutazioni del Napoli sul suo futuro

Legato al Napoli da un contratto fino al 2030, Ambrosino è cresciuto nel settore giovanile azzurro e negli ultimi anni ha proseguito il proprio percorso di maturazione attraverso diverse esperienze tra Serie B e Serie C. Dopo i prestiti con Como, Cittadella, Catanzaro, Frosinone e Modena, il centravanti tornerà a disposizione del club partenopeo, che deciderà quale sarà la soluzione migliore per la sua crescita. Il Bari rappresenta una possibile destinazione, anche se al momento non risultano ancora contatti concreti tra le due società.