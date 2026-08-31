Ultim'ora Niente Napoli, Woltemade va alla Juve! Domani le visite: cifre e dettagli

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Niente Napoli per Nick Woltemade, pronto a trasferirsi alla Juventus nell’ultimo giorno di calciomercato. L’attaccante tedesco era stato valutato anche dal club azzurro come possibile rinforzo per il reparto offensivo di Massimiliano Allegri, soprattutto grazie all’apertura del Newcastle alla formula del prestito. I bianconeri hanno però accelerato a sorpresa nelle ultime ore, raggiungendo un accordo verbale con il club inglese.

Woltemade va alla Juventus: cifre e dettagli

L’operazione sarà conclusa sulla base di un prestito oneroso da 3,5 milioni di sterline, senza diritto né obbligo di riscatto. Woltemade resterà quindi di proprietà del Newcastle e, al termine della stagione, farà ritorno in Premier League salvo eventuali nuovi accordi. La Juventus si assicura così un rinforzo immediato per il proprio attacco, mentre il Napoli - che si era già defilato - vede sfumare definitivamente uno dei profili finiti nella lista per completare il reparto.