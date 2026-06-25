Calciomercato Napoli, concorrenza per Engels del Celtic: i club interessati

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Calciomercato Napoli, anche la Roma su Arne Engels: concorrenza dalla Premier e valutazione da 25 milioni di sterline

La Roma continua a monitorare il mercato alla ricerca di rinforzi per il centrocampo in vista della prossima stagione. Tra i profili seguiti dal club giallorosso c’è quello di Arne Engels, centrocampista classe 2003 del Celtic, protagonista di una stagione molto positiva in Scozia.

Sfida internazionale e valutazione del cartellino

Secondo quanto riportato da Team Talk, la concorrenza per il giocatore è particolarmente ampia: oltre all’interesse di Napoli e Milan, il centrocampista piace anche a Borussia Dortmund e Lipsia. Al momento, però, il club più concreto sembra essere il Crystal Palace, pronto a presentare una prima offerta ufficiale. Il Celtic, dal canto suo, non ha fretta di cedere il giocatore e lo valuta circa 25 milioni di sterline, anche alla luce dell’ultima stagione chiusa con 46 presenze, 7 gol e 8 assist, decisivi per la conquista della Scottish Premiership. Già nel mercato invernale il club scozzese aveva respinto un’offerta del Nottingham Forest, confermando la volontà di trattenere il talento almeno fino a una proposta realmente convincente.