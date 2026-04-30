Calciomercato Napoli, CdM: Juan Jesus verso l'addio, un rientrante lo sostituirà
Il Napoli guarda avanti, ma senza perdere di vista gli impegni imminenti: prima il Como e il rush finale di campionato, con l’obiettivo di blindare la Champions League. Solo dopo sarà tempo di concentrarsi sulle strategie future, a partire dal mercato. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, tra le prime valutazioni della dirigenza c’è il possibile ritorno di Rafa Marin.
Calciomercato Napoli, Rafa Marin sostituisce Juan Jesus?
Il difensore spagnolo, arrivato su intuizione del direttore sportivo Manna, ha ben figurato in prestito al Villarreal, mettendosi in luce sia in Liga che in Champions League. Il suo eventuale rientro andrebbe a colmare il vuoto lasciato da Juan Jesus: il brasiliano, in scadenza di contratto, non rientra più nei piani del Napoli. Marin, dal canto suo, potrebbe decidere di restare e giocarsi le proprie chance in azzurro, offrendo una soluzione giovane e già testata a livello internazionale.
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