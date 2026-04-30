Non solo Atta: altri due centrocampisti nel mirino se parte Anguissa

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Napoli su Arthur Atta dell'Udinese per la prossima stagione. Piace il centrocampista francese qualora dovesse partire Anguissa. Ma non c'è solo Atta nel folto elenco del ds Manna. Altri due sono i centrocampisti nel mirino, come si legge su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

"Il 'dossier' centrocampisti contiene ovviamente altro: il Napoli non ha smesso di radiografare Joao Victor Gomes da Silva — semplicemente Joao Gomes — del Wolverhampton che ha ciò che serve, gli anni giusti (25), esperienza internazionale e anche quel fascino seducente che sprigiona qualsiasi brasiliano, soprattutto se inserito nel giro della Nazionale; e poi nella short list c’è Richard Rios (26), colombiano del Benfica, pure lui nazionale, pure lui uomo di lotta e di governo, pure lui 'vivisezionato' attraverso il lavoro di Manna e dell’area scouting. Però Atta sta un filino avanti, si direbbe in pole, nonostante i costi mai contenuti di una bottega assai cara come quella dell’Udinese che stavolta prevede una ventina di milioni di euro per la cessione di un leader di questa stagione".