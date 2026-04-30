Futuro De Bruyne, CdS: è innamorato di Napoli, legame sempre più forte

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Il legame tra De Bruyne e la città, nel frattempo, è sempre più forte, con l'ex City e la sua famiglia sempre più inseriti nel contesto partenopeo.

Kevin De Bruyne si è innamorato di Napoli. A scriverlo stamattina è il quotidiano Corriere dello Sport, secondo il quale - a meno di clamorosi stravolgimenti che in questo momento non sono all'orizzonte - il futuro del fantasista belga sarà ancora tinto di azzurro. Il suo obiettivo immediato è portare nuovamente il Napoli in Champions League, per poi giocarsela la prossima stagione da protagonista, anche perché ha ancora un anno di contratto e, dopo i problemi fisici degli scorsi mesi, sente di avere ancora tanto da dare alla squadra di mister Conte. Il legame tra De Bruyne e la città, nel frattempo, è sempre più forte, con l'ex Manchester City e la sua famiglia sempre più inseriti nel contesto partenopeo.

Numeri e parole di De Bruyne

De Bruyne, intanto, ha parlato così dopo la vittoria contro la Cremonese, caratterizzata anche dal suo centesimo gol in carriera: "La prestazione della scorsa settimana non è stata al livello giusto, scendiamo sempre in campo per vincere e aver trovato il gol subito ci ha aiutato. Siamo molto soddisfatti di aver vinto con una grande partita. Non sapevo di aver segnato il centesimo gol, spero di poter giocare ancora su questi livelli e di festeggiare altri". I suoi numeri stagionali col Napoli sono 18 presenze, 5 gol e 3 assist.