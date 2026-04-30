Lucca-Lang di rientro, ma il Napoli vaglia il mercato per l'attacco: il punto

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Sul taccuino del direttore sportivo Manna ci sono Andrea Pinamonti del Sassuolo e Keinan Davis dell’Udinese. Spazio anche ai giovani.

Il Napoli inizia a tracciare le linee del futuro, tra rientri dai prestiti e nuove possibili soluzioni offensive da testare. Saranno nuovamente a disposizione sia Lang che Lucca, ma la loro permanenza stabile in prima squadra non è ancora scontata. L’esterno olandese, infatti, dovrà giocarsi le sue carte in concorrenza con Alisson Santos oppure valutare una nuova esperienza altrove. Per Lucca la porta sembra sbarrata.

In attacco si cercano alternative a Hojlund: sul taccuino ci sono Andrea Pinamonti del Sassuolo e Keinan Davis dell’Udinese. Spazio anche ai giovani: durante il ritiro saranno osservati con attenzione gli argentini Francisco Baridò e Pereyra, provenienti dal Boca Juniors e attualmente aggregati alla Primavera. Tra i profili già in casa, invece, Antonio Vergara viene considerato un punto fermo su cui costruire il Napoli del futuro. A riportarlo è il Corriere del Mezzogiorno.