Calciomercato Napoli, CdM: addio eccellente a centrocampo, ma un altro può rinnovare

vedi letture

Uno tra Frank Anguissa e Stanislav Lobotka potrebbe lasciare il Napoli la prossima estate. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Sembra ormai in uscita Anguissa in mediana, così come in forse c’è Lobotka. Entrambi hanno il contratto in scadenza nel 2027 ma potrebbero decidere di cambiare aria dopo tante stagioni in maglia azzurra condite da due scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa.

Lo slovacco, nelle ultime ore starebbe però valutando di rinnovare e non è escluso che possa decidere di restare, mentre per il camerunense c’è stallo da mesi per sottoscrivere un prolungamento di contratto e quindi le strade, salvo clamorosi colpi di scena, si separeranno".