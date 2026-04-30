Futuro De Bruyne, CdM: posizione in bilico, ecco quando si deciderà
Infortunatosi il 25 ottobre, durante il match contro l'Inter, è tornato il mese scorso ma nell'ultima partita ha trovato il suo primo gol su azione.
Nella sua prima stagione al Napoli Kevin De Bruyne è stato sfortunato. Infortunatosi il 25 ottobre dell'anno scorso, durante il big match contro l'Inter, è tornato soltanto il mese scorso ma nell'ultima partita ha trovato il suo primo gol su azione. Cosa ne sarà del suo futuro?
Le ultime arrivano direttamente dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "In bilico anche Kevin De Bruyne. Il belga, che ha saltato quasi l’intera stagione per un brutto infortunio, ha ancora un altro anno di contratto. Tutte le valutazioni sono però rimandate al termine del Mondiale".
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