Retroscena Zeballos: contatto Conte-Tevez per il talento argentino
Ezequiel Zeballos, attaccante 2002 del Boca Juniors, resta nel mirino del Napoli. Si tratta di un giocatore di grande talento che il club azzurro segue da tempo e che continua a monitorare in vista del futuro. Lo scrive il quotidiano Il Mattino oggi in edicola. Con anche un retroscena molto interessante: a gennaio, infatti, ci sarebbe stata una telefonata tra Antonio Conte e Carlos Tevez proprio per raccogliere informazioni sul giocatore. Tra i due, tra Conte e Tevez, c'è un gran rapporto dai tempi della Juventus.
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