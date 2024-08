Calciomercato Napoli, il borsino: Lukaku e McTominay in arrivo, si lavora ad altri due colpi

(Su Tuttonapoli 'il borsino del calciomercato', come da più di 15 anni, per riepilogare tutti i movimenti in entrata ed in uscita del Napoli)

Prosegue il nostro racconto dell'estate del Napoli con questa giornata di mercato che è quella attesa da tutti i tifosi. Il club partenopeo ha definito l'arrivo di Romelu Lukaku che domattina sarà a Villa Stuart per le visite e poi è atteso in Filmauro da Aurelio De Laurentiis e la firma del contratto. Il Napoli però dovrebbe avere un secondo giocatore alle visite mediche perché è atteso in Italia anche Scott McTominay: l'accordo con lo United è stato trovato a 30mln di euro più il 10% di rivendita ed il Napoli sta definendo le ultime questione burocratiche per chiudere la doppia operazione già domani.

Il mercato ormai viaggia indipendentemente da ciò che accadrà con Victor Osimhen ed in effetti, al momento, la situazione più nebulosa che mai: l'Arabia al momento non è presa in considerazione, per ammissione pubblica del suo agente, ed il Chelsea per i media inglesi è su Toney che ha un ingaggio nei nuovi parametri di spesa dei blues. Resta il Psg che però potrebbe presentarsi in chiusura di mercato con un'offerta al ribasso. Per Billy Gilmour il Napoli è intenzionato a chiudere - nonostante il gioco al rialzo del Brighton - , ma trattandosi a quel punto di quattro co-titolari di primo livello in organico, la priorità è tutta per McTominay e per il connazionale si attende evidentemente anche la certezza di incamerare qualcosa delle cessioni e della spesa per l'esterno destro perché è l'altra urgenza del club: al nome di Amar Dedic del Red Bull Salisburgo s'è aggiunto oggi quello di Junior Dina Ebimbe, classe 2000 dell'Eintracht, ma per entrambi parliamo di cifre superiori ai 15mln di euro.

Proprio sul fronte cessioni al di là di Cheddira - passato all'Espanyol in prestito oneroso ed annunciato oggi - Gianluca Gaetano viaggia verso Cagliari: accordo per 6,5mln di euro, cifra non lontana da quella delle scorse settimane, ma con la novità dell'obbligo di riscatto e non del diritto. Per Folorunsho invece Napoli e Lazio sono ancora lontane sia sulla valutazione (il Napoli chiede 12mln), che sulla formula. Raffreddato anche l'addio di Mario Rui ai brasiliano del San Paolo mentre Zerbin passa al Monza in prestito oneroso. Gli addii di Folorunsho e Mario Rui,

Di seguito il riepilogo completo ed aggiornato al 27 agosto ore 18.00

IN ENTRATA

Popovic 100% (svincolato)

Spinazzola 100% (svincolato)

Rafa Marin 100% (a titolo definitivo per 10mln con recompra, Real Madrid)

Buongiorno 100% (a titolo definitivo per 35mln più bonus, Torino)

Neres 100% (a titolo definitivo per 28mln, Benfica)

Lukaku 99% (a titolo definitivo per 30mln più 30%, Chelsea)

McTominay 99% (a titolo definitivo per 30,5mln, Man United)

Gilmour 70% (a titolo definitivo, Brighton)

Dedic 25% (Salisburgo)

Ebimbe 20% (Eintracht)

IN USCITA

Demme 100% (svincolato)

Zielinski 100% (svincolato)

Idasiak 100% (svincolato)

Gollini 100% (fine prestito)

Traoré 100% (fine prestito)

Dendoncker 100% (fine prestito)

Vergara 100% (rinnovo prestito, Reggiana)

Zanoli 100% (prestito con obbligo condizionato a 7mln, Genoa)

Obaretin 100% (in prestito, Bari)

Sgarbi 100% (in prestito, Bari)

D'Agostino 100% (in prestito, Giugliano)

Vilardi 100% (in prestito, Potenza)

Cioffi 100% (in prestito, Rimini)

Ambrosino 100% (in prestito, Frosinone)

Marranzino 100% (in prestito, Cavese)

Vigliotti 100% (in prestito, Cavese)

Lindstrom 100% (in prestito per 3mln e riscatto a 22mln, Everton)

Ostigard 100% (a titolo definitivo, 7mln, Rennes)

Marchisano 100% (in prestito, Cavese)

Natan 100% (prestito oneroso a 1mln e riscatto a 9mln, Betis)

Cajuste 100% (in prestito a 1,5mln con obbligo condizionato a 13mln, Ipswich Town)

Spavone 100% (in prestito, Virtus Francavilla)

Cheddira 100% (in prestito oneroso, Espanyol)

Zerbin 99% (in prestito oneroso, Monza)

Mario Rui 90% (a titolo definito, San Paolo)

Folorunsho 90% (prestito con obbligo, Lazio)

Gaetano 90% (a titolo definitivo, Cagliari)

Iaccarino 90%

Coli Saco 90% (in prestito)

Mezzoni 90%

Osimhen 70% (a titolo definitivo, Psg)

ROSA ATTUALE

PORTIERI: Meret, Contini, Caprile

DIFESA: Mario Rui, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera, Mazzocchi, Rafa Marin, Buongiorno

CENTROCAMPO: Lobotka, Anguissa, Gaetano, Folorunsho, Spinazzola

ATTACCO: Politano, Osimhen, Kvaratskhelia, Simeone, Raspadori, Ngonge, Neres

SITUAZIONE CONTRATTUALE ROSA :

2029 - Popovic, Rafa Marin, Buongiorno, Neres

2028 - Di Lorenzo (+1), Raspadori, Caprile, Zerbin, Ngonge, Cheddira

2027 - Lobotka (+1), Rrahmani (+1), Kvaratskhelia, Olivera, Mazzocchi (+1), Politano

2026 - Mario Rui, Osimhen, Simeone (+1), Spinazzola

2025 - Contini, Gaetano, Juan Jesus (+2), Anguissa (+2), Meret

(anni di opzioni a favore del club)