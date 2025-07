Svolta Cajuste, è vicino ad un club arabo: cifre e dettagli dell’operazione

È arrivata un’offerta ufficiale al Napoli per Jens Cajuste da parte del Neom, club saudita neopromosso in Saudi Pro League. La proposta prevede un prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 7 milioni. Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto su YouTube, le parti sono molto vicine all’accordo e restano da limare solo piccoli dettagli tra i due club.

Si tratta di una pista nata a sorpresa. Il Neom, alla ricerca di rinforzi per affrontare il salto nella massima serie saudita, vede in Cajuste un profilo interessante per il centrocampo. La trattativa è da tenere d’occhio nelle prossime ore. Il classe 1999 è reduce da una stagione con poche luci in prestito in Premier League all'Ipswich Town.