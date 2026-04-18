Calciomercato Napoli, Modugno: "Quattro colpi in programma. Poi i sostituti di chi parte"

vedi letture

Intervenuto a Televomero, il giornalista di Sky Sport, Francesco Modugno, ha parlato di quelle che saranno le strategie del club sul mercato in vista dell'estate a prescindere dall'allenatore. "Questo è un Napoli che andrà sicuramente sistemato. Ti dico, strategicamente la visione è questa: oggi il Napoli deve prendere un vice Di Lorenzo, un centrale difensivo, una mezzala e un esterno alto qualora decidessi di non riscattare Elmas. A queste operazioni, che devi fare, si aggiungono i giocatori in sostituzione di quelli che andranno via. E qui si apre lo scenario".

Segui Napoli-Lazio su Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli, live tutto il giorno! Potete seguirci in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le app per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android) per tutte le funzioni extra dal palinsesto ai podcast. Radio Tutto Napoli è disponibile anche in auto col DAB Campania o con le app sulle nuove Smart Tv Android ed LG.