Chi al posto di Conte se andrà via? Tmw fa un nome a sorpresa (ma non è il preferito)
Sergio Conceicao a fine stagione può salutare l'Al-Ittihad. Tre giorni fa ha battuto l'Al Wahda per raggiungere gli ottavi della Champions League asiatica, mentre oggi è in programma la sfida con i Machida Zelvia, club attualmente terzo nella J-League giapponese. I sauditi però rischiano di cambiare nuovamente tecnico alla fine della stagione, perché il portoghese sarebbe intenzionato a ritornare in Europa.
C'è anche il Napoli su Conceiçao?
Sergio Conceicao però ha diversi club sulle sue tracce. In Italia la Lazio ha chiesto informazioni, ma è seguito anche dal Napoli per un ipotetico post Conte (seppur non ai primissimi posti della lista). C'è un'altra possibilità in Francia, con l'Olympique Marsiglia che segue con discreto interesse l'evoluzione della questione. Così Conceicao potrebbe anche tornare nel nostro campionato dopo averlo lasciato dodici mesi fa.
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