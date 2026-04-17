Più Rios che Gomes, Sky: "Può arrivare anche se non parte Anguissa"
Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: “Tra i calciatori della Lazio che potrebbero piacere al Napoli c’è sicuramente Zaccagni, gradito e cercato anche nel recente passato. Gila pure è un ottimo elemento. In mediana qualcosa accadrà: tra Anguissa e Lobotka è più facile che parta il primo e Rios e Joao Gomes, che piacciono, potrebbero essere i sostituti dei due elementi. Il Napoli è sul calciatore del Benfica, ma ci risulta che Richard Rios (qui il profilo) possa arrivare anche se non parte Anguissa: è un’opzione su cui si lavora in modo concreto. Più di Gomes, che è anche un calciatore che guadagna tanto, visto che il suo stipendio attuale supera i 4 milioni a stagione”
Zaniolo visionato, ma nulla di concreto.
“Ad ondate ne abbiamo sentito parlare, ma non si è mai approfondita davvero la tematica. Su di lui bisogna riflettere, chi lo prende deve sciogliere il dubbio sul ruolo: è mezzala o centrocampista? Trequartista o punta? Ha fatto un’ottima stagione, è vero; si è ripreso dopo le brutte parole cadutegli addosso per anni a causa del suo temperamento, ma ora è più una cosa giornalistica che effettiva: non ci risulta che sia un obiettivo del Napoli”.
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