Lang, salta il riscatto? Dalla Turchia: "Il Galatasaray ha deciso di non esercitare l'opzione"
Potrebbe chiudersi prima del previsto l’avventura di Noa Lang in Turchia. L’esterno olandese, passato al Galatasaray in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato intorno ai 25 milioni, rischia infatti di non essere confermato a fine stagione. Secondo quanto riportato dal portale turco Yeni Mesaj, “il club avrebbe deciso di non esercitare l’opzione per l’acquisto definitivo”, su indicazione dell’allenatore Okan Buruk. Il tecnico avrebbe chiesto alla dirigenza di virare su altri profili, in particolare Marcus Rashford, non riscattato dal Barcellona.
Ottivo avvio, poi Lang si è afflosciato
Lang, accolto inizialmente come una star dai tifosi, non ha inciso come previsto: 13 presenze, 2 gol e 2 assist con il Galatasaray. Numeri che si aggiungono a quelli poco brillanti registrati nei sei mesi al Napoli, con 27 apparizioni, un gol e due assist. Uno scenario che riapre le porte a un possibile rientro in azzurro, con il Napoli chiamato ora a valutare il futuro del giocatore.
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