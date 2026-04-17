Via i due vice-Hojlund! Repubblica: in estate addio a Lukaku e Lucca
Il Napoli guarda avanti e inizia a progettare il nuovo volto dell’attacco per la stagione 2026-27. Con il riscatto di Hojlund ormai definito e Romelu Lukaku sempre più vicino all’addio – seguito da club arabi e della MLS – il club azzurro è al lavoro per individuare un nuovo centravanti di riserva. Secondo quanto riportato da La Repubblica, la dirigenza vuole “completare il reparto offensivo con un profilo in grado di garantire profondità e qualità”.
Via Lukaku e via pure Lucca
In questo scenario non rientra al momento Lorenzo Lucca: l’attaccante rientrerà dal prestito al Nottingham Forest ma “non è destinato a restare in rosa”, salvo eventuali cambi legati alle scelte tecniche. Il Napoli, dunque, si muove con anticipo per non farsi trovare impreparato, in una fase di transizione che potrebbe ridisegnare l’intero reparto offensivo.
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