Il Napoli cerca un vice-Hojlund: da Pinamonti a Esposito, ecco i nomi in lista

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Con il riscatto del bomber danese ormai definito e l’addio sempre più probabile di Lukaku, il club azzurro è al lavoro per completare il reparto offensivo.

Il Napoli pianifica già il futuro dell’attacco e punta a individuare il nuovo vice-Hojlund per la stagione 2026-27. Con il riscatto del centravanti danese ormai definito e l’addio sempre più probabile di Romelu Lukaku – corteggiato da Arabia e MLS – il club azzurro è al lavoro per completare il reparto offensivo. Secondo quanto riportato da La Repubblica, la lista dei profili seguiti è ampia e variegata. “Per il ruolo di alternativa, il Napoli valuta diverse opzioni: Pinamonti, Keinan Davis, Sebastiano Esposito e Zirkzee”. Attenzione però anche a Evan Ferguson, nome che potrebbe scalare posizioni, soprattutto in caso di permanenza di Antonio Conte.

Il Napoli cerca un vice-Hojlund perché Lucca non resterà

Nel frattempo, Lucca rientrerà dal prestito al Nottingham Forest ma “non è destinato a restare in rosa”, salvo eventuali cambi di scenario legati alle scelte tecniche. Una situazione in evoluzione, con il Napoli pronto a intervenire per garantire profondità e qualità al reparto offensivo della prossima stagione.