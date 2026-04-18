Spalletti pesca in casa Napoli? Tuttosport: nel mirino ci sono Lobotka ed Anguissa!

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Secondo Tuttosport, i due obiettivi principali sono entrambi centrocampisti che conosce molto bene dai tempi del Napoli.

Luciano Spalletti ha rinnovato il contratto con la Juventus e ha già le idee chiare su dove intervenire in sede di calciomercato. Stando a quanto riporta Tuttosport, il tecnico toscano ha messo nel mirino due centrocampisti che conosce benissimo per averli allenati durante la sua esperienza sulla panchina del Napoli: Stanislav Lobotka e Frank Anguissa. Due profili di assoluta qualità, centrali nel sistema di Conte negli ultimi anni, che Spalletti vorrebbe portare a Torino per costruire il centrocampo bianconero del futuro.

Lobotka alla Juventus? Clausola da 25 milioni e contratto in scadenza nel 2027: i dettagli

Il primo nome sulla lista di Spalletti è quello di Stanislav Lobotka. Il regista slovacco è attualmente sotto contratto con il Napoli fino al 2027, con un'opzione in favore del club azzurro per estendere l'accordo fino al 2028. Nel contratto è presente una clausola rescissoria da 25 milioni di euro, ma con una limitazione fondamentale: è valida esclusivamente per club stranieri. Un ostacolo non secondario per la Juventus, che dovrebbe necessariamente trattare direttamente con il Napoli per portare Lobotka in bianconero.

Anguissa Juventus calciomercato: rinnovo con il Napoli in stallo, la Juve ci pensa

Il secondo obiettivo di Spalletti è Frank Anguissa. Il centrocampista camerunense ha un contratto con il Napoli in scadenza nel 2027 e, a differenza di Lobotka, il rinnovo non è ancora stato trovato: le trattative tra le parti sono in corso ma finora non hanno prodotto un esito positivo. Una situazione di stallo che potrebbe favorire l'interesse della Juventus, pronta a inserirsi qualora il dialogo tra Anguissa e il club azzurro non dovesse sbloccarsi nei prossimi mesi. Spalletti lo conosce a fondo e lo ritiene un elemento perfetto per il centrocampo che ha in mente.